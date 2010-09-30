Прямой эфир

На Міншчыне рыхтуюцца да Дня польскай культуры

30 сентября 2010 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Свята пройдзе 2 кастрычніка ў Івянцы.

З адмысловай праграмай туды паездзе духавы аркестр «Няшота» – гонар стаўбцоўскай дыяспары. Дарэчы, яна – адна з самых шматлікіх – 7 тысяч чалавек. А ўсяго на Міншчыне амаль 30 тысяч чалавек «польскай нацыянальнасці».

У 9 раёнах вобласці дзейнічаюць аддзелы Саюза палякаў на Беларусі. На Стаўбцоўшчыне іх тры: гарадскі і два сельскіх – Дзераўнянскі і Рубяжэвіцкі.

Да слова, падчас свята ў Івянцы зладзяць міжнародны тэлемост, які звяжа моладзь Міншчыны і Сакулкаўскага павета Польшчы. З беларускага боку будуць прадстаўнікі ўстаноў адукацыі Маладзечна, Івянца, Беларускай асацыяцыі клубаў ЮНЕСКА. З польскага – выхаванцы Сакулкаўскага ліцэя і ліцэя з Беластоку. Моладзь абмяркуе валанцёрскую работу, арганізацыю адпачынку, пагаворыць пра асаблівасці нацыянальных культур. Дарэчы, многія з удзельнікаў тэлемоста ўжо знаёмыя, дзякуючы рэалізацыі сумесных праектаў.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
30 сентября 2010 11:38

Уральские мультипликаторы взяли гран-при «Анимаёвки-2010»

30 сентября 2010 07:18

Свадьбы в старом белорусском стиле начали практиковать в Бобруйске

29 сентября 2010 15:07

У Мінскім абласным краязнаўчым музеі адкрылі выставу хустак другой паловы XIX стагоддзя