На Міншчыне рыхтуюцца да Дня польскай культуры

Свята пройдзе 2 кастрычніка ў Івянцы.

З адмысловай праграмай туды паездзе духавы аркестр «Няшота» – гонар стаўбцоўскай дыяспары. Дарэчы, яна – адна з самых шматлікіх – 7 тысяч чалавек. А ўсяго на Міншчыне амаль 30 тысяч чалавек «польскай нацыянальнасці».

У 9 раёнах вобласці дзейнічаюць аддзелы Саюза палякаў на Беларусі. На Стаўбцоўшчыне іх тры: гарадскі і два сельскіх – Дзераўнянскі і Рубяжэвіцкі.

Да слова, падчас свята ў Івянцы зладзяць міжнародны тэлемост, які звяжа моладзь Міншчыны і Сакулкаўскага павета Польшчы. З беларускага боку будуць прадстаўнікі ўстаноў адукацыі Маладзечна, Івянца, Беларускай асацыяцыі клубаў ЮНЕСКА. З польскага – выхаванцы Сакулкаўскага ліцэя і ліцэя з Беластоку. Моладзь абмяркуе валанцёрскую работу, арганізацыю адпачынку, пагаворыць пра асаблівасці нацыянальных культур. Дарэчы, многія з удзельнікаў тэлемоста ўжо знаёмыя, дзякуючы рэалізацыі сумесных праектаў.