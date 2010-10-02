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Дни польской культуры в Ивенце

02 октября 2010 14:41
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Начались торжества с праздничного богослужения в костеле Святого Михаила.

В течение двух дней в городском поселке будут работать различные выставки. Состоятся также дегустации блюд национальных кухонь, презентации туристических маршрутов и агроусадеб.

Сейчас гостей праздника своим творчеством радуют творческие любительские коллективы и ансамбль «Песняры». Завтра празднества в Ивенце продолжатся.

По данным последней переписи 1999 года, только на Минщине проживает около 30 тысяч этнических поляков. Больше всего их в Столбцовском, Воложинском и Несвижском районах.

# Культура # Фотофакт

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