Видео. Топ-10 самых кассовых фильмов ушедшей недели в Голливуде

Охотник за головами, Машина времени в джакузи, Алиса в стране чудес, Зачем я женился?, Последняя песня, Битва титанов, Смерть на похоронах, Безумное свидание, Как приручить дракона, Пипец.

Охотник за головами

Это комедия с Джерардом Батлером и первой женой Бреда Питта Джениффер Анистон. Герой выступает в качестве охотника, а героиня в качестве головы, которую необходимо поймать и сдать в тюрьму. Вся сложность охоты в том, что герои раньше были мужем и женой. Комедия средняя во всех смыслах, но является примером коммерческого успеха. Ее сняли за 40 млн. долларов, а прибыль мирового показа втрое превысила это число.

Машина времени в джакузи

Тяжело представить, приятно ли путешествовать во времени, сидя в джакузи. Например, заходишь в баню теперь, а выходишь оттуда абсолютно голый 20 лет назад. Занимательно то, что эта глупая фантастическая комедия оказалась прибыльной. Машина времени в джакузи почти за месяц сделала кассовый сбор в 43 млн. долларов.

Алиса в стране чудес

Эта лента дольше всех находится в хитовой десятке - 10 недель. Только в североамериканском прокате этот фильм собрал 324 млн. долларов.

Зачем я женился?

Негритянская аудитория увлекается шутками комика Тайлера Пэрри. Его шоу и фильмам систематично выставляют низкие оценки, но публика все равно смотрит и слушает тупой юмор Тайлера. Зачем я жинился? является продолжением семейного сериала с участием Дженни Джексон, который был довольно популярным пару лет назад.

Последняя песня

У самых юных зрителей безусловной звездой является певица и актриса Майли Сайрус. У нее неплохой голос, красивый жених и известный отец музыкант, а также типичные подростковые переживания. Эта драма за три недели стала очень прибыльной.

Битва титанов

Битву титанов, которая испортила древнегреческие мифы про Персея систематически обругивают везде и всюду. Но все равно зрители собираются на ее сеансы, может из-за известных спецэффектов, а может и из-за участия Сэма Уортинга, героя Аватара. Сценарий в фильме почти отсутствует, но кассовый сбор уже составил 133 млн., что перевысило сбор на съем фильма Эпопея.

Смерть на похоронах

Типичная комедия с участием чернокожих комиков Криса Рока и Мартина Лоуренса. На этот раз сценаристы в качестве поля для юмора выбрали похороны патриарха семейства. Везде царствует юмор, который именуют «сортирным», все шуткиниже пояса, но комедия все равно скоро станет прибыльной. Сняли ее всего за 20 млн. долларов.

Безумное свидание

Режиссер Шон Леви, который заработал много денег своими «Ночами в музее», решил немного изменить амплуа. Теперь он играется не с игрушками, а с живыми людьми. Герой Стива Карела пришел с женой в ресторан, где они с целью занять заказанный столик выдают себя за других людей. Как следствие, на них начинают охотиться и гангстеры, и продажные полицейские, но не нужно забывать, что это комедия и все заканчивается хорошо и весело. За 2 недели касса сбора составила 50 млн. долларов, а вначале премьеры фильм возглавлял хитовую таблицу.

Как приручить дракона

2 недели назад складывалось впечатление, что фильм еле окупится. Бюджет составлял 165 млн. долларов, но теперь касса сравнялась с затратами и вскоре сделает ленту прибыльной.

Пипец

Широко рекламированная пародия на приключения героев комиксов получила в прокате название Пипец. Пипец - это имя героя, который начинает борьбу со злодеяниями, не имея никаких способностей. Имя его подружки Убивашка, роль отца Убивашки играет Николас Кейдж. За премьерные выходные касса всего 20 млн. долларов