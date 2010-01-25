Видео. Сегодня – на Youtube, завтра – контракт в Голливуде на 30 миллионов долларов!

«Вот там, смотрите, там ворвались чужие», - так начинается короткий фильм, который в последнее время стал одним из числа самых популярных на Youtube.

Один уругвайский кинолюбитель разместил свой клип на Youtube, а в итоге получил многомиллионный голливудский контракт. Вся история звучит как анекдот, но для Федерико Альвареса она стала действительностью.

Федерико Альварес:

- Я повесил картину в интернете в четверг, а уже в понедельник пришли письма из Голливуда. В итоге я разговаривал с самим Сэмом Рэйми, тем режиссером, который снимал «Человека-паука» и «Зловещих мертвецов». Это было безумие.

Фантастический клип Альвареса длится всего 5 минут. Автор утверждает, что производство этого разрушительного зрелища обошлось ему всего в 300 долларов США.

Федерико Альварес:

- Я был на небе от счастья, когда получил предложение со стороны студии «DreamWorks». Правда, многочисленные друзья говорили: «Все это бла-бла-бла, поговорят - и все. Никакой пользы не жди». А тут предложили бюджет - 30 миллионов долларов на съемки большого фильма.

В родном Уругвае Федерико снимал рекламки, но всегда мечтал о художественном кино.

Специалисты удивляются: каким образом можно было почти бесплатно создать такие спецэффекты нападения гигантских роботов и разрушения города.

Федерико Альварес:

- Моя жизнь изменилась. Знаете, в 30 лет нередко пробуешь пересчитать результаты и предыдущие достижения. Я и не мечтал, что имею шанс попасть в Голливуд.

Контракт уже подписали. Парень работает над сценарием большой картины, которая будет основана на его небольшом клипе. Разговор там также будет идти о захвате Земли инопланетянами.