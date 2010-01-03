80-летний режиссер фильма «Непокоренный» Клинт Иствуд: Мне осталось снять 2-3 фильма

Почему в таком возрасте человек стал каждый год снимать фильмы, причем, не абы какие, а каждый из них достоин «Оскара»?

Ответ знают разве что врачи Иствуда. Существует сплетня, что якобы он омолодился стволовыми клетками.

А здесь видим, как Президент Франции Николя Саркози не так давно, в сентябре, вручал «деду» Иствуду наивысшую награду страны - орден Почетного легиона. Саркози шутил: «Я знаю, что Клинт считает Францию своей второй Родиной, поэтому я - его второй Президент, но для такого человека, как Иствуд, даже двух стран маловато, о нем нужно заботиться всему миру». Все торжество проходило в неформальной обстановке.

Клинт Иствуд:

- Для меня большая гордость - получить высшую награду Франции. Увлечение историей вашей страны, восхищение французским кино, а также произведениями философов тешат меня и дают пищу уму. История многочисленных французских революций вдохновила меня снять кино про настоящего революционера Нельсона Манделу. Он создавал, не разрушал, в отличие от многих. А я не хочу останавливаться, мне осталось снять 2-3 фильма еще, буду благодарен Богу, если больше.

Время от времени выпадает возможность украсить орденом приятного человека. Орден Почетного легиона ввел Наполеон в 1802 году. Самое удивительное, что Клинт Иствуд не просто ездит по Европе туда-сюда в предвкушении своей кинопремьеры, он снимает, например, сейчас новый фильм под названием «Hereafter».

Но вернемся к премьере Иствуда, которая только что прошла, фильма «Непокоренный». Главному герою фильма - Нельсону Манделе - нужно было как-то духовно объединить страну. Сделать так, чтобы черные и белые смогли жить рядом вместе, а не воевать. Мандела придумал, как это сделать.

Он придумал провести в Южной Африке Чемпионат Мира 95-го года по регби. Международное сообщество поддержало идею. Мандела обратился к белым игрокам, чтобы те помогли создать совместную национальную команду. Это получилось, и, таким образом, спорт снова стал миротворцем. Или, возможно, тем грунтом, на котором начало строиться современное государство Южной Африки.