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80-летний режиссер фильма «Непокоренный» Клинт Иствуд: Мне осталось снять 2-3 фильма

03 января 2010 17:33
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Почему в таком возрасте человек стал каждый год снимать фильмы, причем, не абы какие, а каждый из них достоин «Оскара»?

Ответ знают разве что врачи Иствуда. Существует сплетня, что якобы он омолодился стволовыми клетками.

Клинт Иствуд

А здесь видим, как Президент Франции Николя Саркози не так давно, в сентябре, вручал «деду» Иствуду наивысшую награду страны - орден Почетного легиона. Саркози шутил: «Я знаю, что Клинт считает Францию своей второй Родиной, поэтому я - его второй Президент, но для такого человека, как Иствуд, даже двух стран маловато, о нем нужно заботиться всему миру». Все торжество проходило в неформальной обстановке.

Клинт Иствуд и Николя Саркози

Клинт Иствуд и Николя Саркози

Клинт Иствуд:

- Для меня большая гордость - получить высшую награду Франции. Увлечение историей вашей страны, восхищение французским кино, а также произведениями философов тешат меня и дают пищу уму. История многочисленных французских революций вдохновила меня снять кино про настоящего революционера Нельсона Манделу. Он создавал, не разрушал, в отличие от многих. А я не хочу останавливаться, мне осталось снять 2-3 фильма еще, буду благодарен Богу, если больше.

Клинт Иствуд

Время от времени выпадает возможность украсить орденом приятного человека. Орден Почетного легиона ввел Наполеон в 1802 году. Самое удивительное, что Клинт Иствуд не просто ездит по Европе туда-сюда в предвкушении своей кинопремьеры, он снимает, например, сейчас новый фильм под названием «Hereafter».

Кадр из Фильма Непокорный

Но вернемся к премьере Иствуда, которая только что прошла, фильма «Непокоренный». Главному герою фильма - Нельсону Манделе - нужно было как-то духовно объединить страну. Сделать так, чтобы черные и белые смогли жить рядом вместе, а не воевать. Мандела придумал, как это сделать.

Кадр из фильма Непокорный

Он придумал провести в Южной Африке Чемпионат Мира 95-го года по регби. Международное сообщество поддержало идею. Мандела обратился к белым игрокам, чтобы те помогли создать совместную национальную команду. Это получилось, и, таким образом, спорт снова стал миротворцем. Или, возможно, тем грунтом, на котором начало строиться современное государство Южной Африки.

Кадр из Фильма Непокорный

 

Кадр из Фильма Непокорный

Кадр из Фильма Непокорный

Кадр из Фильма Непокорный

Кадр из Фильма Непокорный

Кадр из Фильма Непокорный

# Кино # Кино

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