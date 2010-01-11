Режиссер фильма «Простые сложности»: Наблюдать за бышими супругами крайне увлекательно

14 января 2010 на российские экраны выходит картина «Простые сложности».

Каждая картина с участием Мерил Стрип становится событием, привлекающим внимание публики и приносящим неплохой доход. Вспомните хотя бы предпоследнюю работу актрисы - «Дьявол носит Prada»....

Составить предположение о задоре, доброте, иронии и комедийной мелодраматичности картины уже можно только ознакомившись с именами создателей: режиссером фильма выступила Нэнси Майерс. Нэнси обратилась к героине, которой сильно за 40: она разведена и одинока, при этом самостоятельна и умна, а кроме всего прочего – прекрасна и сексуальна.

Про то, что жизнь только начинается после 40 лет, мы усвоили давно, но парадигма женского счастья неисчерпаема, что и доказывают «Простые сложности». Блестящие артисты и мастера комедийного жанра Мерил Стрип, Стив Мартин и Алек Болдуин разыгрывают любовный треугольник легко, мягко, как будто танцуя: исполнителям не приходится ничего из себя выжимать.

Нэнси Майерс, режиссер:

- Джейн была в браке с Джейком девятнадцать лет, у них трое детей. Они разведены уже 10 лет. Джейк теперь в браке с молодой женщиной. Наблюдать за супружеской парой интересно, но бывшие супруги - это еще более интересный объект.

Алек Болдуин:

-Они оба изменили жизнь, но так бывает. Старый друг лучше новых двух.

Мэрил Стрип, актриса:

- А что вы хотели? Моя героиня живет.

Нэнси Майерс, режиссер:

- Такие ситуации случаются. Люди расходятся, живут отдельно, а потом встречаются вновь. Бывает и так, что женщина встречается с двумя, и оба ей нравятся. А что поделаешь?

Джон Красински, актер:

- Алек Болдуин и Стив Мартин - невероятные актеры, они много импровизируют.

Вот как раз одна из таких сцен - встреча двух любовников. Снимать ее не планировали, но сцена попала в финальный вариант фильма.