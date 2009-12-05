Фильм-катастрофа «2012». Что реально, что выдумано?

Компьютерная графика комбинировалась со съёмками на натуре.

За три дня у фильма-катастрофы «2012» больше касса, чем, к примеру, у фильма Майкла Джексона за 3 недели. И это неудивительно, потому что режиссер Роланд Эммерих - высококлассный создатель фильмов-катастроф. Стоимость всех этих разрушительных спецэффектов была 260 миллионов долларов.

Самыми сложными сценами фильма-катастрофы «2012» было разрушение Лос-Анджелеса от землетрясения. Создатели фильма придумали новые приемы с целью детальных подробностей результатов съемок.

Марк Вейгерт, создатель спецэффектов:

- Мы снимали лимузин на реальных улицах города, а затем построили компьютерную модель той местности. Землетрясение, конечно, было ненастоящим.

Роланд Эммерех, режиссер:

- С одной стороны, сто процентов окружения было создано в компьютерной версии, а одним реальным элементом были актеры в лимузине. Ученые помогали все разрушать правдоподобно.

Марк Вейгерт:

- Все элементы двигались так, как нужно. Асфальт трескался, как будто вода в океане. И появилась идея, как сделать такие съемки, чтобы события в кадре выглядели еще правдоподобней.

Марк Гордон, продюсер:

- Было решено соединять обычные съемки среди декораций с компьютерной графикой. Машины выбрасывали с кранов или при помощи специальных приспособлений.

Роланд Эммерех:

- Нужно было, чтобы в кадре тряслось все. Я сказал: «Постройте поддержку». Так и сделали: построили огромную платформу, ее части могли подниматься и опускаться, при этом все тряслось. Это была та самая платформа, которую я видел в жизни, на ней построили дома, поставили машины и декорации, там ходило много людей.

Они до сих пор помнят, как было страшно, когда платформа начинала трястись, даже графика не нужна.

Джон Кьюсак, актер:

- Как раз на этой платформе стоял домик бывшей жены моего героя. Мы выбегали из дома, садились в машину, а вокруг было настоящее землетрясение.

Роланд Эммерех:

- Тряслось все, даже лучше, чем в компьютере.

Марк Гордон:

- Мы соединили реальные съемки с компьютерной графикой. По моему мнению, это обеспечило максимальное ощущение реальности всего.