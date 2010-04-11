Фото. Съемочная группа о новом фильме «Битва титанов»

Gemma Arterton, актриса: Массовки, декорации — невероятные.

Страшные демоны и ужасные существа в лабиринте запретного мира. Приключение строится на древнегреческом эпосе и на легенде о Персее, сыне богов. Новая «Битва титанов», в отличие от фильма тридцатилетней давности, является переводом мифического сюжета на свободный лад.

Louis Leterrier, режиссер:

Это активный приключенческий фильм.

Liam Neeson, актер:

Просто невероятная забава.

Liam Neeson согласился сняться в ней из-за своих детей.

Sam Worthington, актер:

Это не исторический проект, а просто фантазия.

Louis Leterrier, режиссер:

Мы заинтересуем древнегреческими легендами, у нас здесь монстры, боги, медуза. Вот так сражался Персей.

Gemma Arterton , актриса:

Массовки, декорации — невероятные.

Ralph Fiennes, актер:

Спецэффекты доминируют.

Louis Leterrier, режиссер:

В нашем фильме все самое лучшее. Это дело титанов.

Короче говоря, существа ужасные, демоны страшные, боги могущественные. А касса - 64 миллиона долларов за первый уикэнд. Это неплохо, но не оглушительно.