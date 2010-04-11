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Фото. Съемочная группа о новом фильме «Битва титанов»

11 апреля 2010 13:53
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Gemma Arterton, актриса: Массовки, декорации — невероятные.

Страшные демоны и ужасные существа в лабиринте запретного мира. Приключение строится на древнегреческом эпосе и на легенде о Персее, сыне богов. Новая «Битва титанов», в отличие от фильма тридцатилетней давности, является переводом мифического сюжета на свободный лад.

Louis Leterrier, режиссер:
Это активный приключенческий фильм.

Louis Leterrier, режиссер

Liam Neeson, актер:
Просто невероятная забава.

Liam Neeson согласился сняться в ней из-за своих детей.

Liam Neeson, актер

Sam Worthington, актер:
Это не исторический проект, а просто фантазия.

Sam Worthington, актер

Louis Leterrier, режиссер:
Мы заинтересуем древнегреческими легендами, у нас здесь монстры, боги, медуза. Вот так сражался Персей.

Gemma Arterton , актриса:
Массовки, декорации — невероятные.

Gemma Arterton, актриса

Ralph Fiennes, актер:
Спецэффекты доминируют.

Ralph Fiennes, актер

Louis Leterrier, режиссер:
В нашем фильме все самое лучшее. Это дело титанов.

Короче говоря, существа ужасные, демоны страшные, боги могущественные. А касса - 64 миллиона долларов за первый уикэнд. Это неплохо, но не оглушительно.

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

Кадр из фильма «Битва титанов» (Clash of the Titans, 2010)

# Кино # Кино

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