Фото. Съемочная группа о новом фильме «Битва титанов»

Страшные демоны и ужасные существа в лабиринте запретного мира. Приключение строится на древнегреческом эпосе и на легенде о Персее, сыне богов. Новая «Битва титанов», в отличие от фильма тридцатилетней давности, является переводом мифического сюжета на свободный лад.
Louis Leterrier, режиссер:
Это активный приключенческий фильм.
Liam Neeson, актер:
Просто невероятная забава.
Liam Neeson согласился сняться в ней из-за своих детей.
Sam Worthington, актер:
Это не исторический проект, а просто фантазия.
Louis Leterrier, режиссер:
Мы заинтересуем древнегреческими легендами, у нас здесь монстры, боги, медуза. Вот так сражался Персей.
Gemma Arterton , актриса:
Массовки, декорации — невероятные.
Ralph Fiennes, актер:
Спецэффекты доминируют.
Louis Leterrier, режиссер:
В нашем фильме все самое лучшее. Это дело титанов.
Короче говоря, существа ужасные, демоны страшные, боги могущественные. А касса - 64 миллиона долларов за первый уикэнд. Это неплохо, но не оглушительно.