Стивен Спилберг предскажет будущее человечества

Телеканал Discovery заключил со Стивеном Спилбергом и его компанией DreamWorks соглашение о совместной работе над телевизионным сериалом под названием «Будущая Земля».

В сериале знаменитый режиссер сделает прогноз о развитии человеческой цивилизации на ближайшие 25, 50 и 100 лет.

В заявлении Стивена Спилберга по этому поводу говорится, что сотрудничество с Discovery «предоставляет ему уникальную возможность пригласить зрителей в будущее планеты Земля». В создании сериала будут принимать участие известные ученые, футуристы и «великие умы современности».



Создатели сериала постараются угадать, как будет развиваться медицина, военное дело, экономика и СМИ в указанные периоды времени, пишет Lenta.ru.

Стоит отметить, что это уже не первый совместный проект Спилберга и канала Discovery. Ранее компания DreamWorks занималась съемками стереоскопического сериала «The Rising: Rebuilding Ground Zero», посвященного восстановительным работам на месте бывшего Всемирного торгового центра.