Актеры об экранизации «Алисы в стране чудес» Тима Бертона

С астрономическим кассовым отрывом от всех премьер двух последних недель американской хитовой десятки лидирует известный сказочник Tim Burton с экранизацией «Алисы в стране чудес». 208 миллионов долларов – касса за два уик-энда, это очень хорошо. Требования студии Уолта Диснея, под крышей которой снимался этот фильм, обеспечили возникновение большого количества взрослых и многозначительных шуток, да еще не самый лучший дубляж на русский язык – это минусы для знающих зрителей, но для создателей упрощение содержания «Алисы» обернулось неплохой прибылью.
Johnny Depp, актер:
Это абсолютно новый сюжет.
Алиса возвращается в сказку в юношеском возрасте. Красная королева захватила власть в стране чудес.
Johnny Depp:
Все изменилось: персонажи знакомые, события другие.
Helena Bonham Carter, актриса:
Tim Burton всегда и неизменно оригинален.
Anne Hathaway, актриса:
Много невероятных персонажей, волшебное место.
Mia Wasikowska, актриса:
Такие красивые детали, особенно когда смотришь в 3-D.
Ken Rolston, создатель спецэффектов:
Вы оказываетесь в самой гуще событий. Это приключение в чудесном мире.
Tim Burton, режиссер:
Опыт работы в 3-D позволил ряд новых возможностей. Анимацию я снимал раньше.
Johnny Depp:
Мы получили все новые элементы с появлением Tim Burton, и сказка ожила.
В мировом прокате с 5 марта.