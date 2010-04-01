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Актеры об экранизации «Алисы в стране чудес» Тима Бертона

01 апреля 2010 10:55
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Johnny Depp: Мы получили все новые элементы с появлением Tim Burton, и сказка ожила.

С астрономическим кассовым отрывом от всех премьер двух последних недель американской хитовой десятки лидирует известный сказочник Tim Burton с экранизацией «Алисы в стране чудес». 208 миллионов долларов – касса за два уик-энда, это очень хорошо. Требования студии Уолта Диснея, под крышей которой снимался этот фильм, обеспечили возникновение большого количества взрослых и многозначительных шуток, да еще не самый лучший дубляж на русский язык – это минусы для знающих зрителей, но для создателей упрощение содержания «Алисы» обернулось неплохой прибылью.

Johnny Depp, актер:
Это абсолютно новый сюжет.

Johnny Depp

Алиса возвращается в сказку в юношеском возрасте. Красная королева захватила власть в стране чудес.

Johnny Depp:
Все изменилось: персонажи знакомые, события другие.

Helena Bonham Carter, актриса:
Tim Burton всегда и неизменно оригинален.

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Anne Hathaway, актриса:
Много невероятных персонажей, волшебное место.

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Mia Wasikowska, актриса:
Такие красивые детали, особенно когда смотришь в 3-D.

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Ken Rolston, создатель спецэффектов:
Вы оказываетесь в самой гуще событий. Это приключение в чудесном мире.

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Tim Burton, режиссер:
Опыт работы в 3-D позволил ряд новых возможностей. Анимацию я снимал раньше.

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Johnny Depp:
Мы получили все новые элементы с появлением Tim Burton, и сказка ожила.

В мировом прокате с 5 марта.

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона

 

# Кино # Кино

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