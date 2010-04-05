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Кадровый вопрос для рабочих телекадра решен: в Беларуси появился свой ВГИК

05 апреля 2010 20:50
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Начало национальной киношколе положила Академия искусств. Здесь сегодня открыл двери новый факультет экранных искусств.Мастерская режиссеров, операторов, сценаристов и редакторов начнет работу с 1 сентября. Преподавать на факультете будут как белорусские педагоги, так и зарубежные профессионалы. Так что студенты могут рассчитывать на мастер-классы известных режиссеров, сценаристов и операторов. С рядом мировых киношкол уже есть соответствующие договоренности.
# Кино # Кино

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