Кадровый вопрос для рабочих телекадра решен: в Беларуси появился свой ВГИК

Начало национальной киношколе положила Академия искусств. Здесь сегодня открыл двери новый факультет экранных искусств.Мастерская режиссеров, операторов, сценаристов и редакторов начнет работу с 1 сентября. Преподавать на факультете будут как белорусские педагоги, так и зарубежные профессионалы. Так что студенты могут рассчитывать на мастер-классы известных режиссеров, сценаристов и операторов. С рядом мировых киношкол уже есть соответствующие договоренности.