Джеки Чан на «Берлинале»

Сценарий «Великого воина» Джеки Чан писал целых двадцать лет. Съемки «Великого воина» обошлись в 30 миллионов долларов. Для Китая это дорого.

Возле Фридрихштадтпаласа, где проходила премьера, господствовали морозы. Но сам Джеки Чан и его находка, новая надежда китайского кино актриса Линь Фень, позировали прессе без пальто.

Джеки Чан:

Я хожу так из-за них, из-за поклонников. Так холодно, но они несколько часов здесь стояли, ждали нас. Я приветствовал бы каждого, но это невозможно.

Затем Джеки добавил, что фестивали для него – не забава, а продолжение работы.

Джеки Чан:

Берлин, Канны, Гонконг, Пекин – я езжу теперь везде. Нужно промоутировать свою работу. Кино любят всегда, но твое появление на премьере подчеркивает значимость определенного фильма.

Что и говорить, сценарий «Великого воина» Джеки Чан писал целых двадцать лет.

События картины происходят в III веке до нашей эры, когда Китайской Империи еще не существовало, а многочисленные королевства воевали друг с другом.

Дизайн картины напоминает рисунки старинных китайских летописей.

На прессконференции также внимание привлекла актриса Линь Фень, а Джеки Чан решил подробно объяснить свой замысел.

Джеки Чан:

Это не просто историческая экшн-комедия, в фильме много всевозможных мыслей. Сегодня в мире царит спокойствие, кто беспокоится на этот счет? Никто. Зато во время войны или битвы покой потребуется всем. Ровно так нужно беспокоиться о природе, воздухе, качестве воды. Это простые вещи, но ровно до той минуты, пока их хватает.

Джеки Чан на старости лет пробует получить славу философа. В его фильме простой воин взял в плен вооруженного генерала. Герой хочет получить выкуп и ведет генерала домой. Совместное путешествие превращается в приключение, но в финале выясняется, что родину генерала захватило другое королевство. Герой Джеки Чана, соответственно, не сделал ничего.

Прессконференции было недостаточно. Поэтому Джеки Чан шутил непосредственно в зале перед началом просмотра. Он сказал примерно так: Все создатели, актеры очень напрягаются на съемочной площадке, поэтому нужно уважать их труд и понимать, что это нелегкий хлеб.

Возможно, что прыжки бойцов кунг-фу должны были подчеркивать слова Джеки Чана.

Как бы там ни было, но мечта, которая увлекала Джеки Чана около 20 лет, в конце концов осуществилась.

Съемки «Великого воина» обошлись в 30 миллионов долларов. Для Китая это дорого.