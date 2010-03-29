Международный кинофестиваль «Берлинале». Кино для гурманов в прямом смысле. «Я – это любовь» (реж. Люка Гуаданино, Италия) с участием Тильды Суинтон (Англия)

В своем фильме режиссер даже характеры героев выявляет с помощью гастрономических подробностей: подготовка к трапезе, сервировка, тарелки, посуда – все символизирует те или иные психологические ситуации.

Никто не сомневается, что французская, кавказская или итальянская кухни – это превосходно. Никто не откажет застольным тостам в создании теплой, приятной и дружеской атмосферы.

Следующий артхаусный фильм с названием «Я – это любовь» является гимном еде, угощениям, застолью. Приготовление и употребление еды становится своеобразной метафорой жизни.

На Берлинском кинофестивале то там, то здесь можно было увидеть постеры со словами: «От еды до любви – один шаг!» Это было не название какого-то конкурсного фильма, так окрестили целую серию событий, которые праздновали увлечение едой и кино.

Кристиан Ласе, шеф-повар:

Приятно, что организаторы «Берлинале» являются не только киногурманами, а разбираются и в кулинарных подробностях. Вообще, поп-корн – это такой плохой вкус, моветон. Собираться за столом с компанией – это разновидность социальной жизни, это дебаты, это культура.

Кто-то интересуется закулисьем киносъемочного процесса, других захватывает наблюдение за приготовлением еды. Этот Берлинский ресторан получил название «Кулинарное кино». Имеется в виду, что посетители смотрят какой-то фильм, а параллельно завтракают, обедают, ужинают. Можно просто пить вино.

Посетитель Берлинского ресторана «Кулинарное кино»:

Картина, которую я посмотрел только что, создала мне соответствующее настроение. Действительно, еда имеет не только биологическое значение, ее можно готовить с каким-то определенным содержанием.

Понятно, что этот посетитель имел в виду фильм «Я – это любовь» итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Кстати, минимальная цена билетов на такой обед-просмотр от 50 евро.

Лука Гуаданьино, режиссер:

Питание и кино – это мои самые большие увлечения, поэтому я здесь. Нужно вспомнить слова Хичкока, который сравнивал фильмы с пирожными.

В своем фильме режиссер даже характеры героев выявляет с помощью гастрономических подробностей: подготовка к трапезе, сервировка, тарелки, посуда – все символизирует те или иные психологические ситуации.

Главную роль исполняет британская звезда кино Тильда Суинтон.

Тильда Суинтон:

Когда мы рассуждаем про чувственное и эмоциональное кино, то еда, кушанья легко могут стать частью этих рассуждений. Кто-то утверждал, что отношения между людьми основаны на количестве денег. Я скажу, что отношения основаны на качестве еды. Ее приготовление – это такая интимная вещь, наслаждение от еды – это еще более интимно. Еду готовят, чтобы потом любить друг друга, или готовят с целью убить. Все так разнообразно, а временами непредсказуемо, импульсивно. Кажется, в кино это впервые, когда сцена первой любви мужчины и женщины, по сути, является сценой увлечения героини кулинарными способностями ее партнера. Приятный ужин, приятная любовь.

Наконец, коротко о сюжете картины, которая нас действительно заинтересовала.

У экономического магната есть сын и внук. Героиня Тильды Суинтон – невестка этого магната. Она увлечена мастерством друга своего сына, такой своеобразный вариант миссис Робинсон, гурманский, чувственный.