Премьера сериала! Мистический детектив «Отблески» на телеканале СТВ

В вечернем эфире телеканала СТВ стартовал мистический детектив.

Это история о человеке, способном «видеть» след, оставляемый другими людьми. Он, как собака, идущая по запаху, может сказать, где тот побывал, с какими предметами соприкасался и с какими людьми общался. Эти «Отблески», превращающиеся со временем в четкие линии, указывают главному герою, где, кто и когда побывал.

В ролях — известные актеры кино: Вячеслав Манучаров, Дана Агишева, Дмитрий Блохин, Сергей Бурунов, Максим Браматкин, Екатерина Волкова и другие.

Сериал «Отблески» выходит в эфир со вторника по четверг в 21.30.