Фото. Интервью с создателями фильма ужасов «Человек-волк»

Создатели фильма ужасов «Человек-волк» (в гл.р. Энтони Хопкинс и Бенисио дель Торо) рассказывают о том, почему они решили сделать re-make одноименной классики кино 1941г.

Этот фильм снимали с целью сохранить или немного освежить стилистику классических фильмов ужасов.

Эмили Блант, актриса:

Он человек-волк, но вся история скорее напоминает классические сюжеты с привидениями.

Происходят ужасные вещи. Старое выражение, будто монстр спит внутри каждого из нас, на самом деле, верное. На самом деле, наш фильм пытается выявить смысл этого выражения.

Бенисио дель Торо, актер:

Франкенштейн, Дракула, мумия, человек-волк – это классика. Все персонажи создали на студии «Юниверсал». Этот новый фильм пробует стать современной версией старой одноименной картины производства 1941 года.

Скотт Стабер, продюсер:

Старый «Человек-волк» был буквально иконой для любителей жанра. Их захватывала лютость, анималистические чувства.

Энтони Хопкинс, актер:

Мой персонаж такой темный, он создает тень.

Джо Джонстон, режиссер:

Думаю, что этот мой фильм захватит аудиторию, которой нравится готика и глубокие чувства. Рик Йорн, продюсер: Напугать людей, но и сохранить классический сюжет – было нашей целью.

Мнения критиков про этот недешевый фильм – бюджет превышает сто миллионов долларов, - разделились. Проблему видят как раз в том, что новая эпоха требует новой стилистики. Даже когда события происходят в ХIХ веке. А тут не осовременивали ничего. Например, новую экранизацию «Шерлока Холмса» любители старины встретили плохо, зато кассовый успех там состоялся. Здесь старину, ее стилистику сохранили, зато проиграли в кассовом смысле.

Бенисио дель Торо рассказывает, как мучительно он превращался в фильме в человека-волка.

На съемочной площадке это было так же мучительно. Каждый день накладывание грима на дель Торо занимало аж три часа. Чтобы снять грим, требовался один час.

Рик Бейкер, создатель спецэффектов:

Действительно, выдающийся актер заслуживает, чтобы сделали прекрасный грим. Проблема лютости, крови, жестокости, безусловно, присутствует в этой экранизации. Современная версия отличается от классической. Когда я узнал, что роль исполнит Бенисио дель Торо, это меня обрадовало. «Так, - сказал я, - нужно придумать невероятные спецэффекты».

Способен ли этот человек-волк удовлетворить любителей жанра? Думаю, да. И удовлетворит, и даже больше. Те, кому новая версия не понравилась, обвиняют авторов в том, что не додали героям сложности, что черное осталось черным, а белое – белым, что прекрасным актерам нечего было играть.

Бенисио дель Торо:

Да, нужно было играть что-то примитивное, анималистическое, такое было требование режиссера. Так и произошло.

Эмили Блант:

Моя героиня сочувствует Лоуренсу. Сначала она была невестой его брата, теперь, возможно, ищет в нем ему замену.

Энтони Хопкис помнит заслуги режиссера Джо Джонсона, который когда-то создал выдающиеся развлекательные и зрелищные картины. Все знают, например, «Джуманджи» или фантастическую комедию «Дорогая, я уменьшил детей», а старые заслуги, как известно, помогают рождаться новым надеждам.