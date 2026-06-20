В Мадриде до +39, а в Риге +27 с дождем – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную и очень жаркую погоду до +36. В Вене +34 и кратковременный дождь с грозой. В Риме малооблачно и до +37. В Мадриде столбики термометров покажут +39 и без осадков.
В Софии до +29 и переменная облачность. В турецкой столице до +23 и облачно. В Афинах +31 и ясная погода.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге дождь с грозой и +27. В Вильнюсе +27 и осадки. В Варшаве +30, кратковременный дождь, возможна гроза. +24 в Киеве. В столице России прогнозируется облачная погода, без осадков и до +21.