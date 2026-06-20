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От +8 до +25, местами ожидаются дожди – прогноз погоды в Беларуси на неделю

20 июня 2026 17:19
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +8 до +25, местами ожидаются дожди – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

На предстоящей неделе ожидается неустойчивый характер погоды с контрастным температурным режимом. В начале недели на фоне области повышенного атмосферного давления и очень теплых воздушных масс прогнозируется прохождение грозовых дождей, ливней и сильного порывистого ветра. Поступающие очень теплые воздушные массы обусловят высокий температурный режим в эти дни. В ночные часы от +9 по востоку до +19 по юго-западу, днем +22..+29. 

Со среды и до конца недели ожидается поступление более прохладных воздушных масс с северо-запада Европы. Прогнозируются дожди и местами грозы. В ночные часы в отдельных районах слабый туман. Температурный фон в ночные часы составит +8..+14. Максимальная температура воздуха днем +18..+25. 

Подробный прогноз по областям страны:

От +8 до +25, местами ожидаются дожди – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От +8 до +25, местами ожидаются дожди – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От +8 до +25, местами ожидаются дожди – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От +8 до +25, местами ожидаются дожди – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От +8 до +25, местами ожидаются дожди – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От +8 до +25, местами ожидаются дожди – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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