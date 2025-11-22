В Риме +11, а в Вильнюсе -1 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременные осадки и температуру воздуха до +9. В Вене +1 и мокрый снег. В Риме без осадков и +11. В Мадриде столбики термометров покажут +12 и без существенных осадков.

В Софии переменная облачность, температура до +14. В турецкой столице до +20. В Афинах +19 и малооблачно.