Прямой эфир

В Риме +11, а в Вильнюсе -1 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю

22 ноября 2025 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Риме +11, а в Вильнюсе -1 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременные осадки и температуру воздуха до +9. В Вене +1 и мокрый снег. В Риме без осадков и +11. В Мадриде столбики термометров покажут +12 и без существенных осадков.

В Риме +11, а в Вильнюсе -1 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю-4

В Софии переменная облачность, температура до +14. В турецкой столице до +20. В Афинах +19 и малооблачно. 

В Риме +11, а в Вильнюсе -1 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге без существенных осадков и 0 градусов. В Вильнюсе -1 и мокрый снег. В Варшаве 0 градусов и временами осадки, в основном дождь и мокрый снег. +12 в Киеве. В столице России прогнозируется +2 градуса и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
От -6 до +6 с туманом и мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю
22 ноября 2025 16:22

От -6 до +6 с туманом и мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю

Зима не за горами! В Белгидромете рассказали о погоде на середину ноября
10 ноября 2025 06:40

Зима не за горами! В Белгидромете рассказали о погоде на середину ноября

От -1 до +12 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю
08 ноября 2025 19:06

От -1 до +12 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю