В Риме +11, а в Вильнюсе -1 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременные осадки и температуру воздуха до +9. В Вене +1 и мокрый снег. В Риме без осадков и +11. В Мадриде столбики термометров покажут +12 и без существенных осадков.
В Софии переменная облачность, температура до +14. В турецкой столице до +20. В Афинах +19 и малооблачно.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге без существенных осадков и 0 градусов. В Вильнюсе -1 и мокрый снег. В Варшаве 0 градусов и временами осадки, в основном дождь и мокрый снег. +12 в Киеве. В столице России прогнозируется +2 градуса и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.