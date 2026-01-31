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В Париже +10, а в Софии -15 с кратковременным снегом – погода в Европе на неделю

31 января 2026 17:44
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже +10, а в Софии -15 с кратковременным снегом – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют облачную погоду, ожидается кратковременный дождь. Средний температурный показатель составит +10. В Вене 0 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Риме ожидается +14, переменная облачность, без осадков. В Мадриде +10, облачно, временами дождь.

В Париже +10, а в Софии -15 с кратковременным снегом – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии, в столице Софии, в дневные часы столбики термометров покажут -1. Облачно с прояснениями, ожидается кратковременный снег. В турецкой столице Анкаре столбик термометра покажет +10. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. +13 будет отмечено в Афинах, там облачно и временами дождь.

В Париже +10, а в Софии -15 с кратковременным снегом – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до -15 в дневные часы, без существенных осадков, переменная облачность. В Вильнюсе -15, также без существенных осадков. В Варшаве столбики термометров покажут -9. Ожидается переменная облачность, без осадков. В Киеве -14. В Москве -15, облачно, временами снег.

# Погода

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