В Париже +10, а в Софии -15 с кратковременным снегом – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют облачную погоду, ожидается кратковременный дождь. Средний температурный показатель составит +10. В Вене 0 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Риме ожидается +14, переменная облачность, без осадков. В Мадриде +10, облачно, временами дождь.

В Болгарии, в столице Софии, в дневные часы столбики термометров покажут -1. Облачно с прояснениями, ожидается кратковременный снег. В турецкой столице Анкаре столбик термометра покажет +10. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. +13 будет отмечено в Афинах, там облачно и временами дождь.