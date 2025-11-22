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От -6 до +6 с туманом и мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю

22 ноября 2025 16:22
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От -6 до +6 с туманом и мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

В начале недели республика будет находиться под влиянием южного циклона. Ожидаются осадки – снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый гололед, ночью местами налипание мокрого снега. В середине недели прогнозируется неустойчивый характер погоды. В результате чего периодически будут идти осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Велика вероятность гололедных явлений.

В конце недели осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман, слабый гололед. Преобладающая температура воздуха ночью составит от -6 до +2. В дневные часы температура будет находиться в пределах от -3 до +3. Иногда по югу страны будет теплее до +6.

Подробный прогноз по областям страны:

От -6 до +6 с туманом и мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От -6 до +6 с туманом и мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От -6 до +6 с туманом и мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От -6 до +6 с туманом и мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От -6 до +6 с туманом и мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От -6 до +6 с туманом и мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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