Не захотели выбрасывать. Показываем одежду, которая после ремонта стала дизайнерским произведением искусства

Человек легко ко всему привыкает. В том числе и к одежде. Но, конечно, она не вечная, и однажды от старости или в результате неприятного инцидента может порваться. Однако не каждый может просто взять и отпустить её на покой, купив что-нибудь новенькое. И тогда в ход идёт такая импровизация, что после ремонта одежда может выглядеть даже круче, чем изначально. Вот несколько удачных примеров реконструкции.