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Не захотели выбрасывать. Показываем одежду, которая после ремонта стала дизайнерским произведением искусства

12 сентября 2021 09:24
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Человек легко ко всему привыкает. В том числе и к одежде. Но, конечно, она не вечная, и однажды от старости или в результате неприятного инцидента может порваться. Однако не каждый может просто взять и отпустить её на покой, купив что-нибудь новенькое. И тогда в ход идёт такая импровизация, что после ремонта одежда может выглядеть даже круче, чем изначально. Вот несколько удачных примеров реконструкции.

Не захотели выбрасывать. Показываем одежду, которая после ремонта стала дизайнерским произведением искусства-1

Фото: reddit.com/user/skelezombie

Не захотели выбрасывать. Показываем одежду, которая после ремонта стала дизайнерским произведением искусства-3

Фото: reddit.com/user/askmeforsoup

Не захотели выбрасывать. Показываем одежду, которая после ремонта стала дизайнерским произведением искусства-5

Фото: reddit.com/user/BeeftheDwarf

Не захотели выбрасывать. Показываем одежду, которая после ремонта стала дизайнерским произведением искусства-7

Фото: reddit.com/user/Dieneh

Не захотели выбрасывать. Показываем одежду, которая после ремонта стала дизайнерским произведением искусства-9

Фото: reddit.com/user/takeko_

Не захотели выбрасывать. Показываем одежду, которая после ремонта стала дизайнерским произведением искусства-11

Фото: reddit.com/user/roses369

Не захотели выбрасывать. Показываем одежду, которая после ремонта стала дизайнерским произведением искусства-13

Фото: reddit.com/user/Bydanielpearce

Кстати, ранее мы рассказывали про простой способ создания дизайнерской одежды. Достаточно быть хозяином собаки и неплотно закрыть бутылку с отбеливателем (здесь подробности).

# Одежда # калейдоскоп # Фотофакт

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