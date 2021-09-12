Не захотели выбрасывать. Показываем одежду, которая после ремонта стала дизайнерским произведением искусства
Человек легко ко всему привыкает. В том числе и к одежде. Но, конечно, она не вечная, и однажды от старости или в результате неприятного инцидента может порваться. Однако не каждый может просто взять и отпустить её на покой, купив что-нибудь новенькое. И тогда в ход идёт такая импровизация, что после ремонта одежда может выглядеть даже круче, чем изначально. Вот несколько удачных примеров реконструкции.
Фото: reddit.com/user/skelezombie
Фото: reddit.com/user/askmeforsoup
Фото: reddit.com/user/BeeftheDwarf
Фото: reddit.com/user/Dieneh
Фото: reddit.com/user/takeko_
Фото: reddit.com/user/roses369
Фото: reddit.com/user/Bydanielpearce
Кстати, ранее мы рассказывали про простой способ создания дизайнерской одежды. Достаточно быть хозяином собаки и неплотно закрыть бутылку с отбеливателем (здесь подробности).