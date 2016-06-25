Стив Тайлер сообщил о распаде Aerosmith

Новости США. Лидер Aerosmith Стив Тайлер объявил о распаде легендарного коллектива. Рок-группа собирается в прощальное турне.



Стив Тайлер в интервью американскому радиоведущему Говарду Стерну:

Мы отправляемся в прощальный тур, но только потому, что пришло время. Я люблю эту группу, действительно люблю. Осталось всего две группы с оригинальным составом. Это мы и The Rolling Stones. Я благодарен за это.

Говард Стерн был потрясен известием и попросил певца уточнить, когда группа планирует прощальный тур, на что Тайлер ответил, что это, возможно, произойдет в следующем году.

Aerosmith образовалась 46 лет назад.

Свою первую пластинку музыканты выпустили в 1976-м. В настоящий момент дискография коллектива насчитывает 15 альбомов, последний из которых увидел свет в 2012 году. 15 пластинок были проданы суммарным тиражом более 150 млн копий.

На счету музыкантов также четыре премии «Грэмми».