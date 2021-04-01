Вы думали, что они вымерли? Животные, которые вернулись вновь

Иногда мы слишком рано начинаем считать тот или иной вид животных вымершим. То, что прошло несколько десятилетий или даже столетий с тех пор, как существо показалось в последний раз, не всегда означает, что оно действительно вымерло. Вновь были обнаружены семь видов животных, которые считались вымершими, сообщает Gizmodo. Латимерия

Фото: Wikipedia / Rdfr

Латимерия – это крупная темно-синяя рыба с крапинками радужной чешуи. Ранее считалось, что она вымерла около 75 миллионов лет назад. Поэтому для всех стало шоком, когда в 1938 году латимерию выловили у берегов Южной Африки. Эта огромная рыба даже стала прототипом покемонов. Чернобровый болтун

Фото: Huub Veldhuijzen van Zanten / Naturalis Biodiversity Center

Представьте себе, что вы заново находите птицу, существование которой в последний раз было подтверждено в 1850 году. Вот так в октябре 2020 года индонезийские орнитологи наткнулись на чернобрового болтуна – красноглазую, коричнево-серую птицу размером с воробья. Птица, которая якобы болтает, молчала и не показывалась на протяжении 170 лет. Новогвинейская поющая собака

Фото: Wikipedia / Valerie Abbott

Новогвинейская поющая собака около 50 лет считалась вымершей в дикой природе. Однако фотографии животного стали появляться в интернете. Тогда в 2018 году команда полевых биологов собрала генетические образцы стаи собак, скрывающейся возле золотого рудника в высокогорье Новой Гвинеи. ДНК тест подтвердил, что это были новогвинейские поющие собаки. Вулканическая мышь

Фото: expeditions.fieldmuseum.org/island-mammals/media/small-mammals

В 1991 году произошло извержение филиппинского вулкана Пинатубо. Полевые биологи некоторое время не могли оценить ущерб. Популяция вулканических мышей была настолько маленькая, что ученые решили, что вид просто не смог бы пережить такую катастрофу. Однако они ошибались. Десять лет назад команда, возглавляемая Чикагским полевым музеем, вновь обнаружила вулканических мышей. Оказалось, что популяция даже увеличилась после извержения. Занзибарский леопард

Фото: facebook.com/AnimalPlanet