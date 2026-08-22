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От +5 до +24 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю

22 августа 2026 16:55
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +5 до +24 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

В Республику ожидается поступление прохладных неустойчивых воздушных масс с севера Европы. Местами днем во многих районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Усиление ветра порывами 15-18 метров в секунду. Температурный фон понизится и окажется на 1-3 градуса ниже климатической нормы. В дальнейшем республика окажется под влиянием антициклона, центр которого будет смещаться со Скандинавии на Украину, в результате чего существенных осадков не ожидается.

Местами по северо-востоку республики не исключены кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от +5 до +14, днем окажется от +17 до +24.

Подробный прогноз по областям страны: 

От +5 до +24 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От +5 до +24 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От +5 до +24 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От +5 до +24 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От +5 до +24 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От +5 до +24 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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