В Париже до +30, а в Риме +35 с кратковременным дождем – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до +30. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В Вене установится переменная облачность. Термометры покажут +34 без осадков. В Риме до +35. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В Мадриде ожидается малооблачная погода и до +36 без осадков.
В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +32, будет переменная облачность, обойдется без существенных осадков. В турецкой Анкаре ожидается до +32. В Афинах малооблачно, +35 и тоже без осадков.
Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе прогнозируют переменную облачность и до +23, без осадков. В Риге термометры покажут +24. В Варшаве ожидается переменная облачность, до +28, без существенных осадков. В Киеве до +26, без осадков. А в Москве будет облачно с прояснениями. Термометры покажут +23, пройдет небольшой кратковременный дождь.