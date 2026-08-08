В Париже до +30, а в Риме +35 с кратковременным дождем – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до +30. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В Вене установится переменная облачность. Термометры покажут +34 без осадков. В Риме до +35. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В Мадриде ожидается малооблачная погода и до +36 без осадков.

В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +32, будет переменная облачность, обойдется без существенных осадков. В турецкой Анкаре ожидается до +32. В Афинах малооблачно, +35 и тоже без осадков.