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В Париже до +30, а в Риме +35 с кратковременным дождем – погода в Европе на неделю

08 августа 2026 16:49
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Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +30, а в Риме +35 с кратковременным дождем – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до +30. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В Вене установится переменная облачность. Термометры покажут +34 без осадков. В Риме до +35. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В Мадриде ожидается малооблачная погода и до +36 без осадков.

В Париже до +30, а в Риме +35 с кратковременным дождем – погода в Европе на неделю-4

В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +32, будет переменная облачность, обойдется без существенных осадков. В турецкой Анкаре ожидается до +32. В Афинах малооблачно, +35 и тоже без осадков.

В Париже до +30, а в Риме +35 с кратковременным дождем – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе прогнозируют переменную облачность и до +23, без осадков. В Риге термометры покажут +24. В Варшаве ожидается переменная облачность, до +28, без существенных осадков. В Киеве до +26, без осадков. А в Москве будет облачно с прояснениями. Термометры покажут +23, пройдет небольшой кратковременный дождь.

# Погода

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