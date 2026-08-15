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От +12 до +35 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю

15 августа 2026 18:18
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +12 до +35 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

В начале недели атмосферный фронт продолжит смещаться в юго-восточном направлении, вытесняя очень теплые воздушные массы на Гомельскую область. Ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах – грозы, при грозах – усиление ветра.

Температура воздуха минимальная ночью составит +12..+19. Максимальная днем – от +20 по северо-западу до +35 по юго-востоку. В дальнейшем ожидается поступление прохладных неустойчивых воздушных масс. Время от времени прогнозируются кратковременные дожди в дневные часы, местами – грозы. Температура воздуха минимальная ночью оставит +6..+16, днем ожидается +18..+25. В отдельные дни по югу – до +29.

Подробный прогноз по областям страны:

От +12 до +35 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От +12 до +35 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От +12 до +35 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От +12 до +35 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От +12 до +35 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От +12 до +35 с кратковременными дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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