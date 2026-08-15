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В Париже до +27, а в Мадриде +35 с дождями и грозами – погода в Европе на неделю

15 августа 2026 18:20
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Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +27, а в Мадриде +35 с дождями и грозами – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду и до +27. В Вене +36 и без осадков. В Риме до +35. В Мадриде столбики термометров покажут +32, дождь и гроза. 

В Париже до +27, а в Мадриде +35 с дождями и грозами – погода в Европе на неделю-4

В Софии до +30 и малооблачно. В турецкой столице до +28 и переменная облачность. В Афинах +32, без осадков. 

В Париже до +27, а в Мадриде +35 с дождями и грозами – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге небольшой дождь с грозой и +25. В Вильнюсе +28 и дождь с грозой. В Варшаве +35 и осадки. +34 в Киеве. В столице России прогнозируется небольшой дождь до +27.

# Погода

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