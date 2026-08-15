В Париже до +27, а в Мадриде +35 с дождями и грозами – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду и до +27. В Вене +36 и без осадков. В Риме до +35. В Мадриде столбики термометров покажут +32, дождь и гроза.

В Софии до +30 и малооблачно. В турецкой столице до +28 и переменная облачность. В Афинах +32, без осадков.