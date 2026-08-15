В Париже до +27, а в Мадриде +35 с дождями и грозами – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду и до +27. В Вене +36 и без осадков. В Риме до +35. В Мадриде столбики термометров покажут +32, дождь и гроза.
В Софии до +30 и малооблачно. В турецкой столице до +28 и переменная облачность. В Афинах +32, без осадков.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге небольшой дождь с грозой и +25. В Вильнюсе +28 и дождь с грозой. В Варшаве +35 и осадки. +34 в Киеве. В столице России прогнозируется небольшой дождь до +27.