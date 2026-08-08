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От +7 до +27 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю

08 августа 2026 16:47
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +7 до +27 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

В большинстве дней погодные условия будут определять области повышенного атмосферного давления, в результате чего существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы местами будет сгущаться слабый туман. 

Лишь в середине недели с Балтийского моря прогнозируется смещение системы контрастных атмосферных фронтов. Во многих районах пройдут дожди различной интенсивности, местами грозы, сильные дожди. При грозах усиление ветра порывами от 15-20 метров в секунду. В ночные часы кратковременные дожди пройдут местами по республике.

Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от +7…+10, до +16…+18. Днем ожидается от +19 до +27. По южной половине к концу недели столбики термометров зафиксируют температуру от +28 до +32.

Подробный прогноз по областям страны: 

От +7 до +27 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От +7 до +27 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От +7 до +27 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От +7 до +27 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От +7 до +27 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От +7 до +27 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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