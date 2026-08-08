От +7 до +27 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В большинстве дней погодные условия будут определять области повышенного атмосферного давления, в результате чего существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы местами будет сгущаться слабый туман.

Лишь в середине недели с Балтийского моря прогнозируется смещение системы контрастных атмосферных фронтов. Во многих районах пройдут дожди различной интенсивности, местами грозы, сильные дожди. При грозах усиление ветра порывами от 15-20 метров в секунду. В ночные часы кратковременные дожди пройдут местами по республике.

Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от +7…+10, до +16…+18. Днем ожидается от +19 до +27. По южной половине к концу недели столбики термометров зафиксируют температуру от +28 до +32.

Подробный прогноз по областям страны: