Недоеденная жабой змея атакует кошку: шокирующее видео

В Сети популярность набирает видео, на котором запечатлено противостояние кошки, лягушки и змеи. Кошка и жаба атакуют змею с двух сторон. Жаба пытается проглотить рептилию. Кошка обрушивается на змею и бьет ее лапами.



Из описания видео следует, что действие происходит в Таиланде.

Дальнейшая судьба всех задействованных животных неизвестна.

Напомним, несколько лет назад фурор произвело видео смертельного поединка на озере Мундарра в штате Квинсленд. Схватку между трехметровой змеей и крокодилом, длина которого около метра, запечатлела местная жительница Тиффани Корлис. В результате пятичасовой борьбы сильнее оказалась змея... Она вытащила мертвого крокодила на берег и проглотила его целиком примерно за 15 минут. Здесь подробности.