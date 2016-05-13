Жительница Читы требует 3 млн долларов за «свое фото» на обертке шоколадки «Аленка»

Новости России. Жительница Читы Елена Анисина потребовала от московской фабрики «Красный Октябрь» компенсацию за использование ее образа на легендарной обертке шоколадки «Аленка».

Сейчас Елене 50 лет, и она утверждает, что фотографы сделали снимок, когда ей было три года.

После 47 лет молчания женщина решила заявить о своих правах.



Елена Анисина (в интервью «Комсомольской правде»):

Когда мне было три годика, мы шли с мамой по улице, а навстречу нам – репортеры. В плащах, да с фотоаппаратами на груди. Щелкнули меня несколько раз, а я еще такая хорошенькая была, в платочке. «Мамаша, ваша дочка будет на обертке шоколадки «Красный Октябрь!» – сказали.

По словам самой же Елены Анисиной, ее мама ничего подобного не помнит и всегда говорила дочери, что это ее детские выдумки. Но женщина осталась убеждена в своей правоте. Анисина написала письмо на фабрику «Красный октябрь» с требованием заплатить ей 3 миллиона долларов.

На предприятии требование женщины всерьез не восприняли и резюмировали:

Елена – далеко не первая, и, стало быть, не последняя «Аленка» за время существования бренда. Суд ранее принял решение: право на этикетку принадлежит холдингу, а образ «Аленки» – собирательный.