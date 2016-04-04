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Единственная дочь поэта Маяковского скончалась в США

04 апреля 2016 14:54
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Новости России. В Нью-Йорке в возрасте 89 лет скончалась Патриция Томпсон, дочь великого русского поэта Владимира Маяковского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор государственного музея Маяковского Алексей Лобов.

По словам Алексея Лобова,

Томпсон мечтала приехать в Россию и обсуждала с ним свои планы.

Единственная дочь поэта Маяковского скончалась в США-1


Источник: facebook.com/aleksandr.najdenov   

Музей Маяковского готовил выставку к 90-летию дочери поэта. Патриция Томпсон за свою жизнь написала около двух десятков книг. Долгие годы она занималась редакторской деятельностью.

Патриция Томпсон – дочь Владимира Маяковского и Елизаветы Зиберт. Поэт познакомился с эмигранткой из России в 1925 году в Нью-Йорке. Через год у них родилась девочка. Юридически отцом Патриции стал бывший муж Елизаветы Зиберт Джордж Джонс. Он дал ей свою фамилию, чтобы ребенок считался законнорожденным. С родным отцом Патриция виделась всего один раз – в 1928 году в Ницце. 

# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Патриция Томпсон

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