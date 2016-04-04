Единственная дочь поэта Маяковского скончалась в США

Новости России. В Нью-Йорке в возрасте 89 лет скончалась Патриция Томпсон, дочь великого русского поэта Владимира Маяковского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор государственного музея Маяковского Алексей Лобов.

Музей Маяковского готовил выставку к 90-летию дочери поэта. Патриция Томпсон за свою жизнь написала около двух десятков книг. Долгие годы она занималась редакторской деятельностью.

Патриция Томпсон – дочь Владимира Маяковского и Елизаветы Зиберт. Поэт познакомился с эмигранткой из России в 1925 году в Нью-Йорке. Через год у них родилась девочка. Юридически отцом Патриции стал бывший муж Елизаветы Зиберт Джордж Джонс. Он дал ей свою фамилию, чтобы ребенок считался законнорожденным. С родным отцом Патриция виделась всего один раз – в 1928 году в Ницце.