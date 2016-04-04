Лёгкие, яркие, зелёные: лучшие весенние рецепты

В парках и садах распускаются нарциссы, на улице наконец-то начинает теплеть. С наступлением весны можно позабыть о тяжёлых зимних овощах как, например, картофель или морковь, и разнообразить стол новыми ингредиентами: зеленый лук, анчоусы, спаржа, зелёные бобы. И этот список далеко не полный! The Telegraph предлагает вашему вниманию лучшие весенние рецепты. Приятного аппетита! Зелёный салат со сливочным соусом

Этот свежий салат с травами и нежной сливочной заправкой – настоящая ода весне! Хорошо сочетается с запечённым ягненком, обжаренной на сковороде телятиной или острым цыплёнком на гриле. Ингредиенты на 6-8 порций: Для сливочного соуса: 2 ст. ложки яблочного уксуса

1 ст. ложка лимонного сока

1 мелко нарезанный зубчик чеснока

2 мелко нарезанных анчоуса

125 мл оливкового масла

125 мл сливок

1 ст. ложка мелко нарезанной мяты

1 ст. ложка мелко нарезанного укропа Для салата: 100 гр. очищенного и разрезанного пополам зеленого горошка

310 гр. очищенного и порезанного вдоль анчоуса

3 нарезанных тонкими полосками цукини

150 гр. нарезанных брокколи

2 средних крупно нарезанных огурца

1 мелко нарезанная луковица фенхеля

20 гр. очищенного тонко нарезанного зеленого лука

Горсть кервеля

Горсть листьев петрушки Способ приготовления: Для заправки смешайте все ингредиенты и встряхните в плотно закрытой банке. Вскипятите большую кастрюлю воды, подсолите и бланшируйте горошек, анчоусы, цукини 2-3 минуты или до тех пор, пока овощи не приобретут насыщенный зелёный цвет. Промойте в холодной воде и поместите в большую миску. Добавьте огурцы, фенхель и перемешайте. Расположите все овощи на тарелке, заправьте соусом и разбросайте сверху петрушку, зелёный лук, кервель и фенхель. Вегетарианские оладьи

Приготовление этих оладий займёт около 10 минут, так что это отличный вариант для ужина после тяжёлого дня. Также они послужат хорошей закуской перед основным блюдом – сохранят тепло в духовке, так что можно позаботиться о них заранее. Рецепт оставляет простор для творчества, можно комбинировать различные овощи. К примеру, цукини, шпинат и базилик, а также брокколи, укроп и другую зелень. Можно брать мягкий сыр любого сорта. Отлично подойдёт фета, робиола и овечий сыр. Ингредиенты на 4 порции: 250 гр. тёрых цукини или мелко нарезанных соцветий брокколи

2 горсти (примерно 100 грамм) шпината или другой мелко нарезанной зелени

4 ст. ложки мягкого сыра

25 гр. натёртого пармезана или пекорино

Половинка очищенного и мелко нарезанного зубчика чеснока

Несколько нарезанных веточек укропа

Цедра одного лимона

5 яиц

Оливковое масло Способ приготовления: Поместите все нарезанные овощи в миску. Вмешайте к ним сыр, добавьте чеснок, травы и цедру лимона, приправьте солью и перцем по вкусу, перемешайте. Разбейте в миску яйца и снова хорошо размешайте. Влейте в сковороду оливковое масло и разогрейте на среднем огне. С помощью ложки выложите на сковороду тесто и придайте форму оладий. Обжаривать 2-3 минуты с каждой стороны пока яйца не приготовятся. Подавать с салатом, заправленным лимоном, оливковым маслом и горчицей. Крем-суп из салата-латука

Лучшая зелень с прилавков магазинов – основа этого нежного супа. Вся прелесть в том, что его можно подавать как холодным, так и горячим. Весна привносит разнообразие! Для супа понадобится: 120 гр. солёного сливочного масла

Пучок лука-порея, очищенного и нарезанного

500 мл кипятка

Листья двух кочанов салата-латука

150 мл греческого йогурта или густых сливок Для острого масла: 12 горошин розового перца

4 веточки укропа

2 ст. ложки оливкового масла

Немного йогурта или жирных сливок Способ приготовления: Растопите масло на сковороде и добавьте лук. Обжаривайте в течение 2 минут, пока лук не станет мягким, после добавьте воду. Доведите до кипения и кипятите на медленном огне 4 минуты. После, добавьте салат-латук и кипятите ещё минуту. Поместите содержимое в блендер, добавьте к этому йогурт или сливки и взбивайте до кремовой текстуры. После чего можно процедить суп через сито. Чтобы сделать острое масло для супа, разотрите в ступке розовый перец и укроп. Добавьте к этому остальные травы, оливковое масло, сливки и влейте в суп. Подавать можно сразу после приготовления или охлаждённым, тогда масло покажется на поверхности. Баранина с зелёным соусом