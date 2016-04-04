Лёгкие, яркие, зелёные: лучшие весенние рецепты
В парках и садах распускаются нарциссы, на улице наконец-то начинает теплеть. С наступлением весны можно позабыть о тяжёлых зимних овощах как, например, картофель или морковь, и разнообразить стол новыми ингредиентами: зеленый лук, анчоусы, спаржа, зелёные бобы. И этот список далеко не полный! The Telegraph предлагает вашему вниманию лучшие весенние рецепты.
Приятного аппетита!
Зелёный салат со сливочным соусом
Этот свежий салат с травами и нежной сливочной заправкой – настоящая ода весне! Хорошо сочетается с запечённым ягненком, обжаренной на сковороде телятиной или острым цыплёнком на гриле.
Ингредиенты на 6-8 порций:
Для сливочного соуса:
2 ст. ложки яблочного уксуса
1 ст. ложка лимонного сока
1 мелко нарезанный зубчик чеснока
2 мелко нарезанных анчоуса
125 мл оливкового масла
125 мл сливок
1 ст. ложка мелко нарезанной мяты
1 ст. ложка мелко нарезанного укропа
Для салата:
100 гр. очищенного и разрезанного пополам зеленого горошка
310 гр. очищенного и порезанного вдоль анчоуса
3 нарезанных тонкими полосками цукини
150 гр. нарезанных брокколи
2 средних крупно нарезанных огурца
1 мелко нарезанная луковица фенхеля
20 гр. очищенного тонко нарезанного зеленого лука
Горсть кервеля
Горсть листьев петрушки
Способ приготовления:
Для заправки смешайте все ингредиенты и встряхните в плотно закрытой банке.
Вскипятите большую кастрюлю воды, подсолите и бланшируйте горошек, анчоусы, цукини 2-3 минуты или до тех пор, пока овощи не приобретут насыщенный зелёный цвет. Промойте в холодной воде и поместите в большую миску.
Добавьте огурцы, фенхель и перемешайте. Расположите все овощи на тарелке, заправьте соусом и разбросайте сверху петрушку, зелёный лук, кервель и фенхель.
Вегетарианские оладьи
Приготовление этих оладий займёт около 10 минут, так что это отличный вариант для ужина после тяжёлого дня. Также они послужат хорошей закуской перед основным блюдом – сохранят тепло в духовке, так что можно позаботиться о них заранее. Рецепт оставляет простор для творчества, можно комбинировать различные овощи. К примеру, цукини, шпинат и базилик, а также брокколи, укроп и другую зелень. Можно брать мягкий сыр любого сорта. Отлично подойдёт фета, робиола и овечий сыр.
Ингредиенты на 4 порции:
250 гр. тёрых цукини или мелко нарезанных соцветий брокколи
2 горсти (примерно 100 грамм) шпината или другой мелко нарезанной зелени
4 ст. ложки мягкого сыра
25 гр. натёртого пармезана или пекорино
Половинка очищенного и мелко нарезанного зубчика чеснока
Несколько нарезанных веточек укропа
Цедра одного лимона
5 яиц
Оливковое масло
Способ приготовления:
Поместите все нарезанные овощи в миску. Вмешайте к ним сыр, добавьте чеснок, травы и цедру лимона, приправьте солью и перцем по вкусу, перемешайте. Разбейте в миску яйца и снова хорошо размешайте.
Влейте в сковороду оливковое масло и разогрейте на среднем огне. С помощью ложки выложите на сковороду тесто и придайте форму оладий. Обжаривать 2-3 минуты с каждой стороны пока яйца не приготовятся.
Подавать с салатом, заправленным лимоном, оливковым маслом и горчицей.
Крем-суп из салата-латука
Лучшая зелень с прилавков магазинов – основа этого нежного супа. Вся прелесть в том, что его можно подавать как холодным, так и горячим. Весна привносит разнообразие!
Для супа понадобится:
120 гр. солёного сливочного масла
Пучок лука-порея, очищенного и нарезанного
500 мл кипятка
Листья двух кочанов салата-латука
150 мл греческого йогурта или густых сливок
Для острого масла:
12 горошин розового перца
4 веточки укропа
2 ст. ложки оливкового масла
Немного йогурта или жирных сливок
Способ приготовления:
Растопите масло на сковороде и добавьте лук. Обжаривайте в течение 2 минут, пока лук не станет мягким, после добавьте воду. Доведите до кипения и кипятите на медленном огне 4 минуты. После, добавьте салат-латук и кипятите ещё минуту.
Поместите содержимое в блендер, добавьте к этому йогурт или сливки и взбивайте до кремовой текстуры. После чего можно процедить суп через сито.
Чтобы сделать острое масло для супа, разотрите в ступке розовый перец и укроп. Добавьте к этому остальные травы, оливковое масло, сливки и влейте в суп. Подавать можно сразу после приготовления или охлаждённым, тогда масло покажется на поверхности.
Баранина с зелёным соусом
Лимон определённо придаст мясу пикантности. Насыщенный солёно-острый лимонный вкус добавит яркости практически любому блюду, будь то запечённая рыба или цыплёнок на гриле.
Ингредиенты на 6 порций:
1 ст. ложка оливкового масла
2-килограммовая баранья нога
2 ст. ложки сумаха
Для зелёного соуса:
20 гр. измельченных листьев кориандра
7 гр. нарезанных листьев петрушки
2 выдавленных в чесночнице зубчика чеснока
2 ст. ложки лимонного сока
2 ст. ложки лимонной цедры
1 ст. ложка толченого тмина
60 мл оливкового масла
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
На баранью ногу (вместе с мясом и кожей) вылейте оливковое масло, вотрите в мясо сумах, приправьте щедрой щепоткой морской соли.
Хорошо разогрейте большую сковороду и обжарьте мясо с обеих сторон 3-4 минуты до тех пор, пока оно не подрумянится. Выложите на противень и запекайте 40-45 минут.
Для того, чтобы приготовить зеленый соус, нужно поместить все ингредиенты в кухонный комбайн. Пока они перемешиваются, медленно вливайте оливковое масло. Должна получится густая паста.
Готовую баранину положите на подогретое блюдо. Оберните фольгой и запекайте еще 10 минут.
Нарежьте мясо широкими ломтиками и подавайте с зелёным соусом. Хорошо сочетается с лимонно-травяным кус-кусом и салатом из помидоров.
Перевод: Светлана Воропай