Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?
Каким человеком нужно быть, чтобы не чувствовать вообще никаких неудобств? Вероятно, абсолютно стандартным во всём. Питаться тем, чем питается большинство, смотреть популярные фильмы, чтобы было о чём поговорить, быть среднего роста, чтобы подголовники располагались на нужной высоте, а ноги не упирались в находящееся впереди сиденье.
Кстати, о росте. С ним постоянно возникают всякие неурядицы, если человек слишком низкий или слишком высокий. В этот раз мы решили выяснить, с какими трудностями сталкиваются люди, взирающие на других сверху вниз.
«Я стоял в очереди два часа, чтобы прокатиться на американских горках. Когда настал мой черёд, оказалось, что я слишком высокий»,
Фото: reddit.com/user/LiteralGiraffe
«Стандартная дверь в Японии»,
Фото: reddit.com/user/lifeisprobsahoax
Фото: reddit.com/user/rj_macready1982
Фото: reddit.com/user/cnlcgraves
Фото: reddit.com/user/patrickdm1998
«Пока мой друг был в колледже, его родители сделали ремонт в ванной. Теперь они не могут понять, почему он больше не радуется, когда возвращается домой»,
Фото: reddit.com/user/causa-sui
«Иногда нам приходится опускаться на колени перед математикой»,
Фото: reddit.com/user/Fboy_1487
«Почему все сушилки для рук расположены так высоко?»,
Фото: reddit.com/user/squeakim
«Яо Мину с его 229 см роста приходится покупать велосипед, сделанный на заказ».
Фото: reddit.com/user/Bearded_Fitness
Если вдруг вам стало интересно, с какими трудностями сталкиваются низкие люди, узнать об этом можно здесь.