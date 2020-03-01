Быть эльфом не всегда удобно. С какими трудностями сталкиваются высокие люди?

Каким человеком нужно быть, чтобы не чувствовать вообще никаких неудобств? Вероятно, абсолютно стандартным во всём. Питаться тем, чем питается большинство, смотреть популярные фильмы, чтобы было о чём поговорить, быть среднего роста, чтобы подголовники располагались на нужной высоте, а ноги не упирались в находящееся впереди сиденье.

Кстати, о росте. С ним постоянно возникают всякие неурядицы, если человек слишком низкий или слишком высокий. В этот раз мы решили выяснить, с какими трудностями сталкиваются люди, взирающие на других сверху вниз.

«Я стоял в очереди два часа, чтобы прокатиться на американских горках. Когда настал мой черёд, оказалось, что я слишком высокий»,