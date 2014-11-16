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Стимулирование всех внутренних органов с помощью йоги: мастер-класс от преподавателя хатха-йоги

16 ноября 2014 08:27
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Денис Торкачев, преподаватель хатха-йоги:
Сегодня мы разберем одну из базовых асан, которая называется «поза вытянутого угла». Эта асана направлена на раскрытие тазобедренного сустава и вытяжения боковой поверхности туловища, а также в сочетании с полным йогическим дыханием стимулирует все внутренние органы.
Итак, исходная позиция – стопы вместе, колени потянуты, бедра потянуты, раскрываем грудную клетку, плечи назад и вниз, макушка вытягивается вверх. И со вдохом складываем ладони перед грудью, делаем широкий шаг или прыжок в сторону.
Разворачиваем левую стопу на 90 градусов влево, правая стопа тоже слегка влево. Таз раскрыт, бедра потянуты, плечи вниз. И с выдохом сгибаем левое колено, опускаемся в положение «поза воина». Стараемся опуститься тазом так, чтобы бедро было параллельно полу, голень перпендикулярно полу. Следите, чтобы колено не выезжало вперед, за уровень пятки. Делаем полный вдох и с выдохом вытягиваемся рукой вперед, опускаем руку на пол, правая рука вверх. Смотрим вверх на большой палец руки. Стараемся скрутиться в позвоночнике, раскрыть таз вверх, живот вверх, грудь вверх, лицо направляем в потолок, смотрим на большой палец руки, дышим свободно. Стараемся раскрывать таз, колено толкаем в руку. И с очередным выдохом правую руку вытягиваем за голову, вытягиваем боковую поверхность туловища. Стараемся выстроить ровную линию от руки до стопы.
Если вам легко дается выполнение этой асаны, вы можете попробовать выполнить усложненный вариант, сделав кистевой замок за спиной.
С очередным вдохом поднимаемся вверх, разворачиваем стопы в центр и делаем шаг или прыжок, опускаем руки.

# Хобби # Йога # Денис Торкачев

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