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Жизнь села под персональной ответственностью местных властей

01 марта 2007 14:50
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Выполнение Программы возрождения села - под персональную ответственность председателей райисполкомов и зампредов облисполкомов.Такое требование Президент Александр Лукашенко озвучил в ходе церемонии назначения новых лиц в исполнительной вертикали власти страны. Кадровые назначения коснулись Брестского облисполкома, Витебского и Гродненского. Глава государства также дал согласие на назначения новых председателей в Лунинецком райисполкоме, Верхнедвинском, Свислочском и Быховском районных исполкомах.
# Экономика

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