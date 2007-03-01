Жизнь села под персональной ответственностью местных властей

Выполнение Программы возрождения села - под персональную ответственность председателей райисполкомов и зампредов облисполкомов.Такое требование Президент Александр Лукашенко озвучил в ходе церемонии назначения новых лиц в исполнительной вертикали власти страны. Кадровые назначения коснулись Брестского облисполкома, Витебского и Гродненского. Глава государства также дал согласие на назначения новых председателей в Лунинецком райисполкоме, Верхнедвинском, Свислочском и Быховском районных исполкомах.