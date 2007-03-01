Вывоз топлива за пределы страны будет упорядочен

С 1 марта в Беларуси вводится таможенное оформление автомобильного топлива, вывозимого физическими лицами. В первую очередь процедура касается случаев вывоза топлива под видом личного имущества в баках транспортных средств. Гражданам, выезжающим за пределы страны чаще, чем один раз в течение трех суток, выставлено требование о декларировании.

Кроме того, они информируются под роспись о том, что в дальнейшем данный товар подлежит таможенному оформлению в общем порядке с применением мер тарифного и нетарифного регулирования. В случае отказа топливо подлежит задержанию, согласно действующему законодательству.