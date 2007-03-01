Беларусь и Туркменистан исследуют потенциал сотрудничества

Беларусь и Туркменистан заинтересованы в расширении взаимовыгодного сотрудничества. Об этом 1 марта говорили в Доме Правительства, где принимали официальную делегацию этой среднеазиатской республики.На встрече гости отметили высокий уровень белорусской системы образования и опыт подготовки иностранных специалистов. К слову, руководитель туркменской делегации Оразмырат Осенов - выпускник белорусской сельскохозяйственной академии. Но больше всего гостей интересует наш опыт в сфере строительства. За прошлый год товарооборот между странами составил 15 миллионов долларов. А за два месяца 2007 года только поставки белорусских товаров достигли 71,5 миллиона долларов. Сотрудничество между Беларусью и Туркменистаном выходит на новый уровень. Возможностей для этого предостаточно.