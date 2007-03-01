Европа проявляет инициативу в сторону Беларуси

Беларусь является одним из важнейших партнеров Центрально-Европейской инициативы. Об этом 1 марта на встрече с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Мартыновым заявил директор исполнительного секретариата этой организации Харальд Крайд.

Он отметил, что сотрудничество организации и Беларуси сегодня идет весьма тесно в таких областях как наука, безопасность и энергетика.

"Причина моего визита в Вашу страну - развитие ещё более тесного сотрудничества. Сегодня мы работаем вместе в таких областях как наука и технология. Беларусь принимает участие в молодежном и энергетическом форумах. У нас есть проекты, которые разработаны в Беларуси и финансируются Центрально-Европейской Инициативой. Это работы в сфере борьбы с организованной преступностью, миграции, социальной защиты, возобновляемых источников энергии", - сказал министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Мартынов.