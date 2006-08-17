Жилье в стране должно стать более доступным

Цена на 1 кв. метра жилья в Беларуси к 2010 году не должна превышать среднемесячную зарплату в стране. Об этом 17 августа заявил на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам в Минске первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко. Правительство предпринимает меры по увеличению объемов строительства жилья в республике. В этом году в республике будет введено в эксплуатацию более 4 млн. кв. метров жилья. В планах 2006 года - также более 4 млн. кв. метров общей площади жилых помещений.