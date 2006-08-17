Глобальное потепление может положительно повлиять на некоторые сферы белорусской экономики

Специалисты предполагают усиление роста лесов: за ближайшие 40 лет прирост древесины может составить более 10%. Ожидается и повышение урожайности сельхозкультур. Вместе с тем ученые отметили, что народное хозяйство в Беларуси необходимо адаптировать к глобальному потеплению. И над этим уже работают. Природные явления, связанные с потеплением на Земле, привели к тому, что климат республики приближается к более южному. В 2005 году средняя годовая температура воздуха составила почти 7 градусов по шкале Цельсия. Это на один градус выше средних многолетних значений.