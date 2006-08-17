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Низкие энергетические затраты - залог высокой конкурентоспособности товаров

17 августа 2006 08:43
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За последние пять лет энергоемкость ВВП в Беларуси снижена на четверть. Это лучший показатель среди стран СНГ.

В республиканском Совете директоров считают, что энергетические ресурсы можно сберегать с помощью инвестиций и модернизации производства. Есть предложение создать взаимосвязь энергоэффективности предприятия с его доходами.

На совещании 16 августа за "круглым столом"  в Совете директоров пришли к выводу: чем меньше затраты топлива при производстве, тем выше конкурентоспособность товаров. Председатель комитета по энергоэффективности при совете министров Беларуси Лев Дубовик отметил, что в условиях роста цен на газ и нефть нужно усиливать работу по энергосбережению.

# Экономика

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