Низкие энергетические затраты - залог высокой конкурентоспособности товаров

За последние пять лет энергоемкость ВВП в Беларуси снижена на четверть. Это лучший показатель среди стран СНГ.

В республиканском Совете директоров считают, что энергетические ресурсы можно сберегать с помощью инвестиций и модернизации производства. Есть предложение создать взаимосвязь энергоэффективности предприятия с его доходами.

На совещании 16 августа за "круглым столом" в Совете директоров пришли к выводу: чем меньше затраты топлива при производстве, тем выше конкурентоспособность товаров. Председатель комитета по энергоэффективности при совете министров Беларуси Лев Дубовик отметил, что в условиях роста цен на газ и нефть нужно усиливать работу по энергосбережению.