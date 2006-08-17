Прямой эфир

Белорусская черника поедет в Швецию, Польшу и Литву

17 августа 2006 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сейчас вопросы поставки обсуждаются и с немецкими компаниями. Белорусский кооперативный союз в этом году планирует увеличить объем экспорта черники наполовину: уже отгружено 600 тонн замороженной ягоды. Между тем, всего на данный момент предприятия потребкооперации заготовили более двух тысяч тонн черники. Из них - 720 тонн в Брестской области и 640 - в Минской. Всего же в этом году планируется заготовить более трех с половиной тысяч тонн черники, клюквы, голубики и грибов.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
17 августа 2006 08:43

Низкие энергетические затраты - залог высокой конкурентоспособности товаров

17 августа 2006 06:00

Хозяйства Беларуси приступили к намолоту пятого миллиона

16 августа 2006 07:52

Ливни стали причиной приостановки жатвы в районах Брестской области