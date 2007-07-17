ЮНКТАД посодействует вступлению Беларуси в ВТО

В Минске подписан меморандум между Беларусью, ЮНКТАД и ПРООН о взаимопонимании в области торговли.

ЮНКТАД - конференция Организации объединенных наций по торговле и развитию. Структура в ООН чисто экономического профиля. Беларусь является членом ЮНКТАД с 1964 года. Шестибуквенная аббревиатура для Беларуси означает межправительственный диалог в рамках данной организации и возможность привлечь внимание к развитию государств с переходной экономикой.



С сентября 2006 года Беларусь выполняет в ЮНКТАД функции координатора региональной группы стран Центральной и Восточной Европы и СНГ. Генсек ЮНКТАД в своих поездках часто общается с руководителями стран и вырабатывает стратегию торгового взаимодействия. Полет от Женевы до Минска был для господина Супачаи недолгим, а вот пребывание в белорусской столице оказалось насыщенным.





Конференция ООН по торговле и развитию рассчитывает на интенсификацию сотрудничества с Беларусью и другими странами региона. На встрече в Минске обсудили, как это сделать. Так, в частности планируется оказание технической помощи Конференцией ООН в вопросах присоединения Беларуси к ВТО. В рамках странового проекта совместно с Программой развития ООН.





В соответствии с документом Конференция ООН по торговле будет оказывать Беларуси услуги на международной арене в проведении обзора инвестиционной политики и поощрении прямых иностранных инвестиций в экономику страны.



Также генсек ЮНКТАД Паничпакди Супачаи заявил о содействии в присоединении Беларуси к Всемирной торговой организации. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию за помощь, оказываемую нашей стране в процессе вступления в ВТО.

Глава государства отметил, что республике необходимо стать членом Всемирной торговой организации, не затягивая этот процесс в связи с предполагаемым в ближайшее время присоединением к ВТО России и Украины.

"Что касается ВТО, то вы должны понимать: вступим мы в ВТО или нет, но мы окажемся в окружении таких стран-членов ВТО, как Россия, Украина, и мы будем работать с ними на принципах ВТО. Нас здесь волнует, чтобы эти государства работали с нами без двойных стандартов, на принципах ВТО. В противном случае мы можем подвергнуться искриминации со стороны этих государств, и поэтому для нас важно быть членом ВТО", - заявил Александр Лукашенко.



Президент отметил, что белорусская сторона придает ЮНКТАД "важное значение и надеется на дальнейшую поддержку не только Беларуси, но и средних и малых государств в этой непростой борьбе, в процессах глобализации на нашей планете".



В свою очередь Генсекретарь ЮНКТАД высоко оценил взаимодействие с Постоянным представительством Беларуси при международных организациях в Женеве, а также выразил благодарность белорусским дипломатам за помощь в реформировании ЮНКТАД.



