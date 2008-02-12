В белорусской столице открылась международная специализированная выставка.

Основой при строительстве белорусской атомной электростанции станут безопасность и надёжность. Об этом заявил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Михаил Мясникович на открытии международной выставки "Ядерная энергия - 2008".

Все этапы подготовки и строительства АЭС в Беларуси будут проходить при тесном сотрудничестве с МАГАТЭ. Миссия организации уже начала работу в республике. В настоящее время Беларусь изучает потенциальных партнеров для строительства АЭС. Широкий круг участников выставки, среди которых Россия, Украина, Швеция, Германия, Франция, свидетельствует об интересе стран к участию в этом проекте.



Как заявил председатель правления киевского института "Энергопроект" Юрий Малахов,

в Беларуси практически завершены работы по обоснованию выбора площадки для строительства АЭС. Через два месяца будут подготовлены отчетные документы о проведенных изысканиях.

Напомним, наиболее перспективными вариантами для строительства назывались расположенные в Могилевской области Краснополянская и Кукшиновская площадки. Ориентировочная же дата подписания государственного акта о площадке для строительства АЭС - конец этого года.

