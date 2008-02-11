Россия планирует принять участие в тендере на строительство АЭС в Беларуси

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков на пресс-конференции в Минске.

Он отметил, что в Беларуси принято решение о строительстве АЭС, идут последние согласования по технологическим и другим вопросам с МАГАТЭ. Российская компания "Атомстройэкспорт" в ближайшие дни проведет презентацию своих возможностей на выставке в Минске.

Когда Беларусь объявит конкурс на создание АЭС, "Атомстройэкспорт" будет в нем участвовать, отметил Суриков. По словам посла, существует соглашение о возможности кредитования российской стороной белорусских энергетических проектов, предусматривающих поставки оборудования производства России.