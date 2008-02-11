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Рынок нефтепродуктов в Беларуси тщательно проверят

11 февраля 2008 15:25
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В этой связи создается рабочая группа из числа сотрудников Комитета госконтроля и Комитета госбезопасности.

Об этом Президента страны проинформировал председатель Комитета госконтроля Зенон Ломать. Во время проверок на некоторых заправках выявлено наличие дизтоплива в 95-м бензине. 

Главе государства также доложено об организации в Беларуси производства соков и детского питания из плодоовощной продукции. Зенон Ломать с сожалением констатировал, что сейчас 60% соков ввозится в страну из-за рубежа. Во время встречи Президента и главы госконтроля также состоялся разговор по проблемам импортозамещения.

Руководитель Комитета госконтроля сообщил о результатах работы всех контролирующих структур Беларуси за январь текущего года.

# Экономика

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