Рынок нефтепродуктов в Беларуси тщательно проверят

В этой связи создается рабочая группа из числа сотрудников Комитета госконтроля и Комитета госбезопасности.

Об этом Президента страны проинформировал председатель Комитета госконтроля Зенон Ломать. Во время проверок на некоторых заправках выявлено наличие дизтоплива в 95-м бензине.



Главе государства также доложено об организации в Беларуси производства соков и детского питания из плодоовощной продукции. Зенон Ломать с сожалением констатировал, что сейчас 60% соков ввозится в страну из-за рубежа. Во время встречи Президента и главы госконтроля также состоялся разговор по проблемам импортозамещения.



Руководитель Комитета госконтроля сообщил о результатах работы всех контролирующих структур Беларуси за январь текущего года.