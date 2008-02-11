Об итогах работы экономики Беларуси за январь Президенту страны доложил Премьер-министр

Сергей Сидорский проинформировал Главу государства о выполнении задачи роста ВВП 8-9 % и плюс 2% в течение года по всем отраслям.

Руководитель Кабинета министров считает, что для отечественной экономики это вполне выполнимая задача. Правительство в этой связи приняло ряд документов по оздоровлению и активизации экономической жизни страны.



Прирост ВВП в Беларуси в январе 2008 года составил 8,3%. Высокие результаты отмечены в сфере промышленного производства. При этом в отдельных отраслях экономики итоговые показатели ниже запланированных. Так, объем производства сельскохозяйственной продукции в январе 2008 года увеличился на 3,5% при прогнозе - 8-9%. В этой связи 12 февраля Кабинет министров намерен рассмотреть вопросы дальнейшего развития сельхозпроизводства.



Также Сергей Сидорский сообщил о реализации инвестиционной политики в стране. По словам Премьер-министра, ожидаемые показатели по этой позиции не достигнуты.