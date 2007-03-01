Нацбанк вводит новые правила проведения валютных операций

Вступает в силу инструкция Нацбанка о порядке проведения валютных операций с наличными. Документ существенно расширит область регулируемых правоотношений. При проведении валютных операций нерезидентами необходимо будет указывать цели внесения ими на счета или снятия с них наличной инвалюты. Кроме этого введен блок норм, регулирующих цели использования наличных белорусских рублей при совершении валютных операций. При этом порядок и условия проведения валютообменных операций в обменных пунктах банков не изменился.