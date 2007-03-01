Энергосбережение: итоги прошлого и задачи на будущее

На расширенном заседании коллегии Департамента по энергоэффективности Госстандарта Беларуси будут рассмотрены результаты работы по энергосбережению в Беларуси.Планируется подвести итоги прошлого года и определить задачи по энергосбережению на год текущий и на перспективу в новых условиях поставки энергоресурсов в Беларусь. В работе коллегии примут участие представители республиканских органов госуправления, областных и районных исполнительных комитетов.