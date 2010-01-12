ВВП Беларуси достиг докризисного периода

По итогам 2009 он составил 100,2%. Премьер-министр Сергей Сидорский доложил сегодня Президенту о выполнении параметров прогноза социально-экономического развития страны за минувший год. Глава правительства отметил, что все социальные программы профинансированы в полном объёме.

Выполнены и социальные обязательства государства по зарплатам и пенсиям. Премьер также сообщил Главе государства об экономической стратегии, разработанной кабинетом министров на текущие 12 месяцев: привлечение иностранных инвестиций и освоение новых рынков.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Правительством с Национальным банком принят План совместных действий. Наша программа роста включает все отрасли экономики, все предприятия страны. Задача – не только прописать макроэкономические параметры, но и для каждого предприятия – свои.